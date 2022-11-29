НБА. «Даллас» примет «Голден Стэйт», «Портленд» сыграет с «Клипперс»
Во вторник, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.
Проигравший четыре матча подряд «Даллас» примет на своей арене «Голден Стэйт», который проводит победную серию. «Портленд» сыграет дома с «Клипперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 30 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 30 ноября, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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