НБА. «Даллас» примет «Голден Стэйт», «Портленд» сыграет с «Клипперс»

Теги результаты Даллас Детройт Голден Стэйт Клипперс Нью-Йорк Портленд НБА Баскетбол

Во вторник, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

Проигравший четыре матча подряд «Даллас» примет на своей арене «Голден Стэйт», который проводит победную серию. «Портленд» сыграет дома с «Клипперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Детройт – Нью-Йорк
Дата проведения
30 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Даллас – Голден Стэйт
Дата проведения
30 ноября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Портленд – Клипперс
Дата проведения
30 ноября, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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