НБА. «Даллас» примет «Голден Стэйт», «Портленд» сыграет с «Клипперс»

Во вторник, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся три матча.

Проигравший четыре матча подряд примет на своей арене , который проводит победную серию. сыграет дома с .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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