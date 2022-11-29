Роналду написал Моргану после игры с Уругваем, что коснулся мяча при 1-м голе Португалии

сообщил Пирсу Моргану, что коснулся мяча при 1-м голе Уругваю.

Об этом рассказал бывший игрок сборной США Алекси Лалас.

«Я только что был рядом с , и он сказал, что Криштиану написал ему прямо из раздевалки, что, по его мнению, мяч коснулся его головы. Кто знает», – сказал Лалас в интервью FOX Soccer.

Ранее ФИФА заявила, что Роналду не коснулся мяча при 1-м голе Уругваю. Это определили с помощью датчика.