Роналду написал Моргану после игры с Уругваем, что коснулся мяча при 1-м голе Португалии

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Криштиану Роналду сообщил Пирсу Моргану, что коснулся мяча при 1-м голе Уругваю.

Об этом рассказал бывший игрок сборной США Алекси Лалас.

«Я только что был рядом с Пирсом Морганом, и он сказал, что Криштиану написал ему прямо из раздевалки, что, по его мнению, мяч коснулся его головы. Кто знает», – сказал Лалас в интервью FOX Soccer.

Ранее ФИФА заявила, что Роналду не коснулся мяча при 1-м голе Уругваю. Это определили с помощью датчика.

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