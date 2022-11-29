«США всегда маленькие. Иран, Россия с тобой!» Экран кинотеатра «Октябрь» на Арбате перед матчем ЧМ

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В Москве появилось сообщение в поддержку сборной Ирана перед игрой с США.

На мультимедийном экране, размещенном на стене кинотеатра «Октябрь», который находится на улице Новый Арбат в Москве, появилось сообщение, посвященное сегодняшнему матчу заключительного тура группового этапа ЧМ-2022.

В нем сказано: «USA is always little, Iran is always big» («США всегда маленькие, Иран всегда большой» – прим. Sports.ru). Этот текст сменяется словами: «Иран, Россия с тобой».

Матч Ирана и США начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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