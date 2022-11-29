Фаната заставили раздеться догола при обыске у стадиона в Катаре. Позднее его не пускали на матч из-за футболки и кепки сборной Англии в цветах радуги (INews)

Английский болельщик рассказал, что его не пускали на матч и заставили раздеться при обыске.

Энтони Джонсон из Лондона хотел посетить матч между сборными Нидерландов и Катара во 3-м туре группового этапа (2:0). Однако при входе на стадион его остановили охранники.

По словам фаната, сначала его подвергли тщательному обыску, а позже задержали за футболку и кепку сборной в радужных цветах.

«Мы добрались до главной службы безопасности стадиона. Меня попросили снять часы и пояс, которые я не носил на остальных восьми играх, которые посетил. Когда я снова проходил через рамку, здоровенный охранник закричал мне в лицо: «Ты не уважаешь нашу культуру».

Затем они сбили меня с ног. Рамка не активировалась, но они сказали, что у меня с собой есть металл, и провели меня в приватную зону, где попросили сначала снять шорты, затем обувь, затем снять штаны, затем нижнее белье, а затем раздеться догола.

На протяжении всего этого времени парень обыскивал мое тело и одежду. К концу он практически извинялся, потому что нам обоим было очевидно, что он ничего не найдет. Все это продолжалось около 10 минут.

Я думал, что на этом все, но как раз в тот момент, когда я собирался достать свои билеты, чтобы пройти через турникеты, два здоровенных охранника встали передо мной и попросили меня подойти и встать в углу зала ожидания. Они пошли за чиновником со стадиона, который лучше говорил по-английски.

Вокруг меня стояли семеро человек – четверо полицейских, один парень в форме ФИФА и двое в традиционной катарской одежде. Один попросил меня снять кепку. Я сказал, что имею право носить ее, и что ФИФА всего три дня назад подтвердила, что радужные флаги и одежда допустимы на стадионах. Он сказал: «Нам все равно, что скажет ФИФА, мы решаем, что будет дальше».

Он сказал, что либо я сниму кепку, либо ему придется позвать более старшего коллегу. Я сказал: «Хорошо, я рад подождать и, пожалуйста, приведите кого-нибудь из ФИФА».

Затем мы ждали около 10 минут, и все они стояли вокруг меня. Я сказал, что приближается начало игры, я с радостью сниму кепку, если они письменно изложат по-английски причины, по которым мне не разрешают ее носить. Он сказал: «Хорошо, это сделает старший по званию».

Еще через несколько минут подошел другой полицейский и сказал мне, что мне разрешено войти на стадион», – сказал Джонсон.