Рахимов о «Рубине»: «Чтобы Иву и Даку сделали следующий шаг, нужна более качественная конкуренция. У нас нет таких возможностей»

Рахимов: чтобы Иву и Даку сделали следующий шаг, им нужна конкуренция.

Тренер «Рубина » Рашид Рахимов отметил необходимость усиления состава команды.

После 18 туров казанцы занимают в РПЛ 7-е место.

«Мы брали Даку , чтобы сохранить место в РПЛ. Вы понимаете, какой шаг сделал Даку у нас здесь? Тогда мы смотрели, кто нам поможет сохранить прописку в РПЛ, а сегодня мы видим, что большинство этих футболистов выросли.

Для стабильности нужен качественный шаг. Мы знаем тот список футболистов, которые могут нам помочь это сделать. Но пока в силу различных обстоятельств и наших возможностей эти приобретения сделать достаточно сложно. Для того чтобы Иву и Даку сделали следующий шаг, им нужно дать конкуренцию еще более качественную. Тех игроков, которые должны были дать эту конкуренцию, мы не смогли приобрести. Обстоятельства так складываются, нет таких возможностей», — сказал Рахимов.