У Леброна Джеймса самый высокий процент фальшивых подписчиков среди спортсменов. Криштиану Роналду – на 2-м месте

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс занимает третье место по величине фан-базы в Instagram* с 136,7 миллионами подписчиков. Однако, по данным Scams.info, более четверти из них являются фальшивыми.

Scams.info провел исследование, которое показало, что 26,17 процента (35,8 млн) подписчиков форварда «Лейкерс» являются фальшивыми, это самый высокий процент среди спортсменов.

Второе место занимает футболист Криштиану Роналду. 25,16 процента его подписчиков оцениваются как фейковые (124,6 млн). Суперзвезда португальского футбола недавно стал первым человеком, число подписчиков которого в Instagram достигло 500 миллионов.

Леброн Джеймс — единственный баскетболист, попавший в список Scams.info. Все остальные – футболисты.

Спортсмены с самым высоким процентом фальшивых подписчиков:

1. Леброн Джеймс (26,17%)

2. Криштиану Роналду (25,16%)

3. Гарет Бэйл (24,62%)

4. Карим Бензема (24,40%)

5. Марсело (23,78%)

6. Поль Погба (23,65%)

7. Серхио Рамос (23,39%)

8. Лионель Месси (23,29%)

9. Дэвид Бекхэм (23,25%)

10. Златан Ибрагимович (23,13%)

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