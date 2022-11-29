Власти Ирана послали подставных фанатов на матч с Уэльсом, на игре с США их будут тысячи – для иллюзии поддержки (CNN)

Теги сборная США по футболу болельщики сборная Уэльса по футболу Сборная Ирана по футболу ЧМ-2022 Политика Футбол

Власти Ирана послали подставных фанатов на матч с Уэльсом, на игре с США их будут тысячи.

Об этом пишет CNN со ссылкой на свой источник.

«На прошлую игру против Уэльса режим отправил более сотни подставных фанатов, чтобы создать ложное ощущение поддержки и благосклонности среди фанатов.

Перед игрой с США режим планирует значительно увеличить число этих актеров. Их будут тысячи», – сказал источник.

Сообщалось, что игроков сборной Ирана вызывали к Стражам исламской революции после отказа петь гимн. Сборной обещали подарки и машины до игры с Англией, но позже власти перешли к угрозам. Также писали о том, что семьи игроков получают угрозы. Стражи исламской революции следят, чтобы футболисты не встречались с иностранцами.

Сегодня сборная Ирана сыграет с США в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2022. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Иран и протесты: игроки прошептали гимн, на трибунах – слезы, свист и память Махсы Амини

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные