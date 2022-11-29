Экс-игрока «Спартака» Душана Петковича арестовали в Амстердаме, изъято 115 кг кокаина в ходе международной спецоперации

Бывший игрок арестован с изъятием 115 кг кокаина.

Экс-футболист сборной и Черногории, 48-летний Душан Петкович, был арестован в Амстердаме в ходе международной спецоперации. Было арестовано еще семь человек, при этом изъяли 115 кг кокаина.

Операцию совместно проводили прокуратура Сербии по борьбе с организованной преступностью, министерства внутренних дел Бельгии и Нидерландов, Европол и Евроюст.

Арестованные подозреваются в сговоре с целью совершения преступления, несанкционированного изготовления и сбыта наркотических средств.

Предполагается, что члены этой организованной преступной группы с территории Южной Америки организовали перевозку крупной партии кокаина в порт Роттердама и дальнейшую транспортировку наркотика в бельгийский город Арлон. Кокаин был спрятан в 22 бетонных плитах.

Обнаруженный в Арлоне кокаин через немецкую экспедиторскую компанию планировали перевезти в немецкий город Трир, а затем в Лондон для дальнейшей реализации.

Петкович начинал карьеру в ОФК. Он также выступал за «Мальорку», , . В России известен по игре за «Спартак» (2004) и (2006-2007).