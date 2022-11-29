Фраппар назначена главным арбитром матча Германии с Коста-Рикой и станет первой женщиной-судьей на игре мужского ЧМ

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Женщина-арбитр впервые будет судить матч мужского чемпионата мира.

Стефани Фраппар из Франции назначена главным судьей матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Коста-Рика – Германия.

В роли ассистенток Стефани выступят Неуза Бэк из Бразилии и Карен Диас Медина из Мексики. Четвертым рефери станет Саид Мартинес из Гондураса.

Ранее Фраппар выполняла роль четвертого судьи на матче Мексики и Польши.

Напомним, что Фраппар уже попала в историю как первая – женщина-арбитр во французской Лиге 2 (2014), Лиге 1 (2019), в Суперкубке Европы УЕФА (2019, «Ливерпуль» – «Челси»), на групповом этапе Лиги чемпионов (с 2020-го, за три года – два матча), в отборочном этапе чемпионата мира (2021), на Евро (2021, была 4-м рефери).

Матч Германии и Коста-Рики пройдет 1 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

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