«В Россию сейчас летят все стрелы. В будущем найдется другая страна-изгой, может». Защитник «Урала» Иллой-Айет о ситуации в мире
Защитник «Урала» Эммерсон Иллой-Айет высказался о ситуации в мире.
– Как думаете, сколько еще лет российский спорт будет в изоляции?
– Понятия не имею. Сложный вопрос. Все зависит от политической повестки, какой будет тренд в мире.
Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть. В будущем найдется другая страна-изгой, может быть. Сейчас все стрелы летят в Россию, – сказал футболист, у которого есть гражданство Украины и Конго.
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