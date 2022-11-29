«В Россию сейчас летят все стрелы. В будущем найдется другая страна-изгой, может». Защитник «Урала» Иллой-Айет о ситуации в мире

Теги премьер-лига Россия Урал Эммерсон Иллой-Айет Политика Футбол

Защитник «Урала» Эммерсон Иллой-Айет высказался о ситуации в мире.

– Как думаете, сколько еще лет российский спорт будет в изоляции?

– Понятия не имею. Сложный вопрос. Все зависит от политической повестки, какой будет тренд в мире.

Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть. В будущем найдется другая страна-изгой, может быть. Сейчас все стрелы летят в Россию, – сказал футболист, у которого есть гражданство Украины и Конго.

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