«В Россию сейчас летят все стрелы. В будущем найдется другая страна-изгой, может». Защитник «Урала» Иллой-Айет о ситуации в мире

Защитник высказался о ситуации в мире.

– Как думаете, сколько еще лет российский спорт будет в изоляции?

– Понятия не имею. Сложный вопрос. Все зависит от политической повестки, какой будет тренд в мире.

Россию сейчас нигде в мире не хотят видеть. В будущем найдется другая страна-изгой, может быть. Сейчас все стрелы летят в Россию, – сказал футболист, у которого есть гражданство Украины и Конго.