Шнякин в комментариях Sports.ru ответил критикам: «Дикое вранье, что я не слежу за игрой. А борода у меня худшая на канале»

Комментатор «Матч ТВ» ответил на претензии зрителей к его работе.

В комментариях к новости на .ru о том, что Константин Генич будет работать на матчах 3-го тура группового этапа , один из пользователей попросил убрать Шнякина из эфира.

– Вы превращаете любой матч в обсасывание всех сплетен из курилки, интернета, откуда угодно. Вы почти не следите за матчем, если говорите что-то свое, ранее заготовленное.

Вы плохо скрываете, за кого переживаете. Это всегда видно. Вы шутите теми шутками, которые вычитали на «Спортсе» и в интернете, причем не обращая внимания на их качество. На их уместность. Часто ваши шутки на грани фола. У вас проскакивает пассивная агрессия против тех команд и игроков, которые вам не нравятся. Это все видно.

Но не расстраивайтесь, во-первых, вы не один такой на , и у вас, в отличие от остальных, отличная борода, – ответил другой пользователь на просьбу комментатора уточнить суть претензий.

– Дружище, есть только две команды, за которые я мог бы «топить» на чемпионате мира – Россия и Италия. Вот и все. Ноль пристрастий.

Более того, у вас искаженное представление о комментаторской работе. Когда ты на 90-тысячном стадионе комментируешь на аудиторию в несколько миллионов для своей страны, тебе все равно на какие-то там пристрастия. Ну вот вообще плевать. Абсолютно. Хорошо отработать, прочувствовать игру, не упустить важное, помочь зрителю разобраться в том или ином эпизоде – вот первостепенные задачи.

А болеть – это задача болельщиков. Вот и все. Хорошего вечера.

Пример, дружище. Пример. Пока сплошная неправда (не назову это ложью, скорее невнимательность).

Например, мне предъявляли за историю о том, что дочка Энрике встречается с Ферраном Торресом. Но я объяснял это и в эфире – это щекотливая и несколько неприятная история для тренера и Феррана. Она вынуждает их оправдываться в интервью. И после дубля в игре с Коста-Рикой Торрес доказал, что достоин. Критика в Испании поутихла.

Это не истории ради историй. Это важный контекст. Какие еще «сплетни»? Именно сплетни. Пожалуйста, приводите примеры, я весь внимание. Истории я беру из интервью футболистов, из официальных или проверенных источников – и использую их только тогда, когда это уместно или есть пауза в игре. Поэтому, простите, но это дикое вранье – о том, что я не слежу за игрой.

В отличие от вас, использую примеры. Допустим, трансляция игры Англия – США. Я рассказал про:

⁃ стандарты англичан, которыми они брали медали Евро и ЧМ;

⁃ про нацеленный прессинг американцев на Стоунза, чтоб соперник разыгрывал через Магуайра;

⁃ про высокие позиции американцев, которые не выбрасывались, чтоб не потерять эти позиции, но располагались высоко, напрягая соперника;

⁃ про американские тройки на флангах и обмен позициями там, что позволяло взламывать оборону;

⁃ про перекос Англии в сторону фланга Триппьера-Сака. В начале трансляции я сказал, что оба в шикарной форме – в итоге все английские моменты первого тайма создали эти двое;

⁃ про то, как Сака упорно простреливал на вторую линию паса, что, видимо, было задачей;

⁃ про то, как страховал фланги опорник Адамс;

⁃ про то, как Саутгейт освежил левый фланг – и спустя 5 минут американцы отреагировали на это, заменив на этом фланге своего Деста на защитника посвежее;

⁃ про то, как снимал все верховые и играл на опережение Магуайр. Я не пропустил ни одного такого момента, озвучил все. В итоге зрители признали Харри лучшим в игре;

⁃ рассказал про особенности баскетбольных рук вратаря Тернера, который далеко и точно вводил мяч. И это лишь десяток примеров. Могу больше напомнить.

Не нравятся шутки? Хм, от силы пару раз «пошутил» на турнире. Вспоминается, например, эпизод из игры Сенегал – Нидерланды. Я рассказал о том, что один из футболистов назвал тренера Сиссе диктатором. Мол, он настолько властен, что сразу запретил много вещей – например, кальяны. И добавил: «Видите, Андрей Сергеич, можно и без них» (самому Аршавину шутка понравилась, кстати).

Или напомнил о том, что Англия громила Сан-Марино и добавил: «Хотя и у нас есть спец по Сан-Марино». Легкий подкол Дзюбы. Шутки на грани фола, как вы говорите, я здесь не вижу. Поправьте, приведите другой пример, если что не так.

И да, кстати. Для меня комментарий футбола, игровой процесс, игровые моменты – это первое и главное. Если вы этого не слышите, значит, вы очень плохо слушаете эфиры. Можете проверить – сегодня у меня Англия – Уэльс.

PS. Видимо, ваша невнимательность касается не только репортажей. Дружище, у меня плохая борода – полурыжая, колючая, с проплешинами. Худшая на канале. Какая есть. Хорошего вечера и отличного ЧМ, – написал Шнякин.