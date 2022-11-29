«Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Промеса и Умярова в матче со «Спартаком», а также из-за красных Барриоса и Малкома
«Зенит» обратился в ЭСК РФС по итогам матча Фонбет Кубка России со «Спартаком».
После финального свистка в матче Кубка между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.
Сине-бело-голубые обратились в комиссию в связи с удалениями Малкома и Барриоса и неудалением Квинси Промеса и Наиля Умярова, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
При этом ЭСК и департамент судейства проведут подробный анализ всех эпизодов инцидента в концовке матча после получения технических записей и записей с камер стадиона. Соответствующие запросы в клубы с просьбой предоставить видеоматериалы были направлены сегодня.
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