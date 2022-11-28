Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лагрейд стартует 14-м, Жаклен – 22-м, Тарьей Бо – 26-м, Фийон-Майе – 30-м, Йоханнес Бо – 56-м
29 ноября на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская индивидуальная гонка.
Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.
Кубок мира по биатлону-2022/23
Контиолахти, Финляндия
Индивидуальная гонка
Мужчины
Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте IBU.
Старт-лист
2. Фабьен Клод (Франция)...
11. Себастьян Самуэльссон (Швеция)...
14. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)...
19. Бенедикт Долль (Германия)...
22. Эмильен Жаклен (Франция)...
26. Тарьей Бо (Норвегия)...
30. Кентен Фийон-Майе (Франция)...
33. Роман Реес (Германия)...
37. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)...
41. Филипп Наврат (Германия)...
56. Йоханнес Бо (Норвегия)...
59. Филип Андерсен (Норвегия)...
87. Йоханнес Дале (Норвегия)
- Дата проведения
- 29 ноября, 15.15
Этап 1, Контиолахти, Финляндия. Индивидуальная гонка
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
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