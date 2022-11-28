Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лагрейд стартует 14-м, Жаклен – 22-м, Тарьей Бо – 26-м, Фийон-Майе – 30-м, Йоханнес Бо – 56-м

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29 ноября на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская индивидуальная гонка. 

Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.

Кубок мира по биатлону-2022/23

Контиолахти, Финляндия

Индивидуальная гонка

Мужчины

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте IBU. 

Старт-лист

2. Фабьен Клод (Франция)...

11. Себастьян Самуэльссон (Швеция)...

14. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)...

19. Бенедикт Долль (Германия)...

22. Эмильен Жаклен (Франция)...

26. Тарьей Бо (Норвегия)...

30. Кентен Фийон-Майе (Франция)...

33. Роман Реес (Германия)...

37. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)...

41. Филипп Наврат (Германия)...

56. Йоханнес Бо (Норвегия)...

59. Филип Андерсен (Норвегия)...

87. Йоханнес Дале (Норвегия)

Дата проведения
29 ноября, 15.15
Онлайн гонки

Этап 1, Контиолахти, Финляндия. Индивидуальная гонка

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

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