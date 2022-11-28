Кубок мира. Индивидуальная гонка. Лагрейд стартует 14-м, Жаклен – 22-м, Тарьей Бо – 26-м, Фийон-Майе – 30-м, Йоханнес Бо – 56-м

29 ноября на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти пройдет мужская индивидуальная гонка.

Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях.

Кубок мира по биатлону-2022/23

Контиолахти, Финляндия

Индивидуальная гонка

Мужчины

Начало – 15:15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте IBU.

Старт-лист

2. Фабьен Клод (Франция)...

11. Себастьян Самуэльссон (Швеция)...

14. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)...

19. Бенедикт Долль (Германия)...

22. (Франция)...

26. (Норвегия)...

30. -Майе (Франция)...

33. Роман Реес (Германия)...

37. Кристиансен (Норвегия)...

41. Филипп Наврат (Германия)...

56. (Норвегия)...

59. Филип Андерсен (Норвегия)...

87. Йоханнес Дале (Норвегия)

Дата проведения 29 ноября, 15.15

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти