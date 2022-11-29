Томас Бах: «Рекомендация не признавать соревнования в России и Беларуси, запрет на демонстрацию национальной символики этих стран должны оставаться в силе»

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал международные федерации соблюдать рекомендации по санкциям в отношении российских и белорусских спортсменов.

Приветственную речь Баха на открытии форума Международных спортивных федераций (IF) в Лозанне зачитал вице-президент МОК Нг Сер Мианг.

«Санкции против правительств России и Беларуси должны и будут оставаться в силе. Рекомендация международным федерациям не признавать соревнования в России и Беларуси, запрет на демонстрацию национальной символики этих стран на спортивных мероприятиях должны оставаться в силе», – сказал Бах.

Глава МОК рекомендовал IF продолжить следовать изначальным рекомендациям о недопуске на международные соревнования российских и белорусских спортсменов и официальных лиц.

«Вы все не понаслышке знаете, как трудно совместить этот круг [пострадавших спортсменов] с защитными мерами, которые нам пришлось принять. Вот почему мы должны продолжать изучать способы преодоления нашей дилеммы с помощью этих защитных мер.

Мы можем сделать их заслуживающим доверия только в том случае, если мы, олимпийское движение, останемся едиными. Мы можем сделать это только в том случае, если международные федерации будет продолжать соблюдать наши рекомендации и защитные меры», – заключил Бах.

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