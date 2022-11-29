Азар опроверг, что подрался с Вертонгеном: «Я бы не осмелился, Ян выше меня! Я сказал ему, что он уже не очень быстр»

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Эден Азар рассказал о конфликте с Яном Вертонгеном.

Напомним, ранее стало известно, что игроки сборной Бельгии поссорились в раздевалке после поражения от Марокко со счетом 0:2. Ромелу Лукаку пришлось вмешаться, чтобы их успокоить.

В некоторых источниках появилась информация о том, что Азар и Вертонген подрались.

«После матча с Марокко в раздевалке ничего не происходило, мы не дрались с Яном Вертонгеном. Я бы не осмелился драться с Яном, он выше меня!

Ян задал мне вопрос. Я сказал ему, что он уже не очень быстр, но игроки знают меня, все в порядке», – сказал полузащитник. 

В сборной Бельгии очень плохая атмосфера. Де Брюйне и Куртуа не разговаривают несколько лет. Конфликтуют Азар и Троссард, а также Лукаку и Батшуайи

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