Азар опроверг, что подрался с Вертонгеном: «Я бы не осмелился, Ян выше меня! Я сказал ему, что он уже не очень быстр»

рассказал о конфликте с Яном Вертонгеном.

Напомним, ранее стало известно, что игроки сборной поссорились в раздевалке после поражения от Марокко со счетом 0:2. Ромелу Лукаку пришлось вмешаться, чтобы их успокоить.

В некоторых источниках появилась информация о том, что Азар и Вертонген подрались.

«После матча с Марокко в раздевалке ничего не происходило, мы не дрались с . Я бы не осмелился драться с Яном, он выше меня!

Ян задал мне вопрос. Я сказал ему, что он уже не очень быстр, но игроки знают меня, все в порядке», – сказал полузащитник.

В сборной Бельгии очень плохая атмосфера. Де Брюйне и Куртуа не разговаривают несколько лет. Конфликтуют Азар и Троссард, а также Лукаку и Батшуайи