Колосков назвал Мусаева лучшим тренером: «Его заслуга в том, что «Краснодар» играл стабильнее всех. У «Зенита», «Локо» и ЦСКА были перепады»

Колосков: Мусаев — лучший тренер первой части сезона РПЛ.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал Мурада Мусаева из «Краснодара » лучшим тренером осенней части сезона РПЛ .

«Кто лучший тренер первой части сезона в РПЛ? Для того чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть на турнирную таблицу. Какой клуб занимает первое место? Правильно, «Краснодар». Значит, наставник кубанской команды Мусаев — лучший тренер первой части сезона РПЛ.

«Краснодар» играл стабильнее всех в первой части сезона. Это заслуга тренера. Те же «Зенит », «Локомотив» и ЦСКА играли с перепадами», — сказал Колосков.