Андрей Свечников – 3-я звезда матча с «Питтсбургом»: 14-й гол в сезоне, пас на победный гол. У него 24 очка в 23 играх

Форвард «Каролины» набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата с «Питтсбургом» (3:2 ОТ) и был признан третьей звездой.

На 63-й минуте россиянин ассистировал защитнику Бретту Пеши, забросившему победную шайбу.

Свечников продлил результативную серию (1+3) до трех игр.

Всего в 23 матчах сезона на его счету 24 (14+10) балла.

Сегодня за 17:02 (2:27 – в большинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».