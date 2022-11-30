Андрей Свечников – 3-я звезда матча с «Питтсбургом»: 14-й гол в сезоне, пас на победный гол. У него 24 очка в 23 играх
Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:2 ОТ) и был признан третьей звездой.
На 63-й минуте россиянин ассистировал защитнику Бретту Пеши, забросившему победную шайбу.
Свечников продлил результативную серию (1+3) до трех игр.
Всего в 23 матчах сезона на его счету 24 (14+10) балла.
Сегодня за 17:02 (2:27 – в большинстве) у нападающего 2 броска в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».
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