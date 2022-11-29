Гюндоган и Рюдигер были против акции Германии с закрытыми ртами. Разные взгляды привели к трениям, но сейчас проблемы решены

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Мнения игроков сборной Германии по поводу акции протеста против ФИФА разделились.

Перед игрой с Японией (1:2) футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото в знак протеста против ФИФА, которая запретила капитанам команд ношение повязок One Love на матчах ЧМ-2022.

По данным Sport1.de, защитник Антонио Рюдигер и хавбек Илкай Гюндоган были против проведения этой акции. Они хотели, чтобы команда концентрировалась на футболе.

Разные взгляды на эту акцию привели к трениям между игроками сборной Германии. Однако сейчас все противоречия, возникшие между футболистами, решены.

Гюндоган о Германии на ЧМ: «Политика закончилась. Несколько игроков злились на ФИФА, их разочаровал запрет повязки. Если ты что-то делаешь, то всей командой»

Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love

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