Гюндоган и Рюдигер были против акции Германии с закрытыми ртами. Разные взгляды привели к трениям, но сейчас проблемы решены

Мнения игроков сборной Германии по поводу акции протеста против ФИФА разделились.

Перед игрой с Японией (1:2) футболисты сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото в знак протеста против ФИФА, которая запретила капитанам команд ношение повязок One Love на матчах ЧМ-2022.

По данным Sport1.de, защитник и хавбек были против проведения этой акции. Они хотели, чтобы команда концентрировалась на футболе.

Разные взгляды на эту акцию привели к трениям между игроками сборной Германии. Однако сейчас все противоречия, возникшие между футболистами, решены.

Гюндоган о Германии на ЧМ: «Политика закончилась. Несколько игроков злились на ФИФА, их разочаровал запрет повязки. Если ты что-то делаешь, то всей командой»

Немцы закрыли рот руками на командном фото. Это протест против ФИФА, запретившей повязки One Love