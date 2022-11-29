Ла Лига считает, что «Ювентус» нужно исключить из Серии А или ЛЧ за нарушение ФФП (Бен Джейкобс)

Стало известно, на какие санкции против рассчитывает Ла Лига.

Как пишет журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс со ссылкой на свои источники, Ла Лига считает подходящим наказанием для «Ювентуса» исключение из Серии А или Лиги чемпионов.

Сегодня Ла Лига выпустила заявление, в котором потребовала незамедлительно наложить спортивные санкции на «Ювентус» за нарушение правил финансового фэйр-плей.