«Присуждение ЧМ Катару – скандал с явными признаками коррупции. Я бы не стал проводить его там, права человека необходимо соблюдать». Тебас о турнире

Президент Ла Лиги раскритиковал проведение чемпионата мира в Катаре.

«Я жалуюсь на то, как он присуждался, как менялись даты проведения. Как по мне, это настоящий скандал: в том, как он присуждался, заметны явные признаки коррупции, о чем появляются новости каждый день.

Когда они присуждали его, они не понимали, что в июне и июле в Катаре очень жарко, и в 2014-2015 годах они изменили даты и решили поставить ЧМ в середине сезона. Это скандал, мы против этого.

Я бы не стал проводить чемпионат мира в Катаре, как не стал бы проводить его в Саудовской Аравии. Есть принципы прав человека, которые необходимо соблюдать. Необязательно проводить грань везде, где проходят чемпионаты, но там, очевидно, права человека не соблюдаются», – сказал Хавьер Тебас Ejecutivos.