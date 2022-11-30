«Присуждение ЧМ Катару – скандал с явными признаками коррупции. Я бы не стал проводить его там, права человека необходимо соблюдать». Тебас о турнире

Теги Ла Лига Хавьер Тебас ЧМ-2022 дискриминация Футбол

Президент Ла Лиги раскритиковал проведение чемпионата мира в Катаре

«Я жалуюсь на то, как он присуждался, как менялись даты проведения. Как по мне, это настоящий скандал: в том, как он присуждался, заметны явные признаки коррупции, о чем появляются новости каждый день. 

Когда они присуждали его, они не понимали, что в июне и июле в Катаре очень жарко, и в 2014-2015 годах они изменили даты и решили поставить ЧМ в середине сезона. Это скандал, мы против этого.

Я бы не стал проводить чемпионат мира в Катаре, как не стал бы проводить его в Саудовской Аравии. Есть принципы прав человека, которые необходимо соблюдать. Необязательно проводить грань везде, где проходят чемпионаты, но там, очевидно, права человека не соблюдаются», – сказал Хавьер Тебас Ejecutivos. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные