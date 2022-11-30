Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в гостевых матчах НХЛ – 403 против 402

побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в гостевых матчах НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Ванкувером» (4:1, идет третий период).

Они стали для него 792-м и 793-м в регулярках за карьеру. В гостях Овечкин забивает чаще, чем дома – 403 шайбы против 390.

Овечкин стал новым рекордсменом НХЛ по числу голов в гостевых матчах (403 гола в 652 играх), превзойдя достижение (402 в 742 играх).

В топ-10 также входят Стив Айзерман (362 гола в 749 матчах), (355 в 856), Бретт Халл (353 в 631), Горди Хоу (352 в 883), Марсель Дионн (346 в 668), Фил Эспозито (333 в 641), (315 в 443) и (313 в 709).

Овечкин забил 792-й и 793-й голы в НХЛ. До Хоу – 8 шайб, до Гретцки – 101