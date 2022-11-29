Ла Лига потребовала немедленно наложить на «Ювентус» спортивные санкции за нарушение ФФП

Ла Лига потребовала немедленно наложить санкции на .

«После того, как совет директоров «Ювентуса» поздно вечером в понедельник, 28 ноября, ушел в отставку, Ла Лига требует немедленно наложить спортивные санкции на этот клуб.

В апреле 2022 года Ла Лига уже направила официальную жалобу на «Ювентус» в , в котором сообщила о нарушениях правил финансового фэйр-плей, которые расследовал Guardia di Finanza (отдел итальянской полиции, занимающийся финансовыми преступлениями – Sports.ru).

В частности, «Ювентус» обвиняли в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников. Это нарушение правил финансового фэйр-плей. Кроме того, в жалобе «Ювентус» обвинялся в сокрытии настоящего размера зарплат футболистов.

В понедельник в заявлении, посвященном уходу совета директоров, представители «Ювентуса» признали, что допустили очень серьезные финансовые нарушения. Они находятся в компетенции тех, кто следит за соблюдением финансового фэйр-плей.

Ла Лига нацелена на продвижение стабильной системы футбола в Европе. Поэтому лига настаивает на этих жалобах против «Ювентуса» и призывает власти наложить немедленные спортивные санкции на клуб.

Ла Лига уже давно стала одним из главных сторонников введения, применения и соблюдения строгих правил финансовой устойчивости в футболе. В апреле этого года в связи с нарушениями ФФП Ла Лига подала в УЕФА жалобы против «Ювентуса», а также против «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

В испанском чемпионате применяются правила «экономического контроля». Их ввели почти 10 лет назад по просьбе клубов, входящих в Ла Лигу. Финансовая устойчивость имеет первостепенное значение для защиты футбольного бизнеса. Давайте защитим наш футбол», – сказано в заявлении Ла Лиги.