Хавбек «Монако» Камара о 9-м месте: «Еще можем исправить положение. У нас крепкая команда»

Хавбек «Монако» Камара о 9-м месте: еще можем исправить положение.

Хавбек «Монако » Ламин Камара оценил 9-е место команды в Лиге 1 после 16 туров.

В воскресенье монегаски проиграли «Марселю» (0:1).

- Пугает ли вас отставание от лидеров в таблице?

– Нет, впереди еще очень много матчей, и с учетом того, насколько у нас крепкая по составу команды, мы все еще можем исправить текущее положение. Мы верим в себя, как и тренер, и знаем: если продолжим играть в том же духе, то сможем одержать много побед. Нужно продолжать двигаться вперед.

Это был сложный матч, в котором мы выложились на полную, строго следуя установкам тренера, и только пропущенный мяч в концовке перечеркнул все наши старания, – сказал Камара.