Хавбек «Монако» Камара о 9-м месте: «Еще можем исправить положение. У нас крепкая команда»
Хавбек «Монако» Камара о 9-м месте: еще можем исправить положение.
Хавбек «Монако» Ламин Камара оценил 9-е место команды в Лиге 1 после 16 туров.
В воскресенье монегаски проиграли «Марселю» (0:1).
- Пугает ли вас отставание от лидеров в таблице?
– Нет, впереди еще очень много матчей, и с учетом того, насколько у нас крепкая по составу команды, мы все еще можем исправить текущее положение. Мы верим в себя, как и тренер, и знаем: если продолжим играть в том же духе, то сможем одержать много побед. Нужно продолжать двигаться вперед.
Это был сложный матч, в котором мы выложились на полную, строго следуя установкам тренера, и только пропущенный мяч в концовке перечеркнул все наши старания, – сказал Камара.
Что делать с Хаби Алонсо?31874 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Монако»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости