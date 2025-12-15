  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хавбек «Монако» Камара о 9-м месте: «Еще можем исправить положение. У нас крепкая команда»
0

Хавбек «Монако» Камара о 9-м месте: «Еще можем исправить положение. У нас крепкая команда»

Хавбек «Монако» Камара о 9-м месте: еще можем исправить положение.

Хавбек «Монако» Ламин Камара оценил 9-е место команды в Лиге 1 после 16 туров.

В воскресенье монегаски проиграли «Марселю» (0:1).

- Пугает ли вас отставание от лидеров в таблице?

– Нет, впереди еще очень много матчей, и с учетом того, насколько у нас крепкая по составу команды, мы все еще можем исправить текущее положение. Мы верим в себя, как и тренер, и знаем: если продолжим играть в том же духе, то сможем одержать много побед. Нужно продолжать двигаться вперед. 

Это был сложный матч, в котором мы выложились на полную, строго следуя установкам тренера, и только пропущенный мяч в концовке перечеркнул все наши старания, – сказал Камара.

Что делать с Хаби Алонсо?31874 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Монако»
logoМонако
logoЛамин Камара
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
Чемпионат Франции. «Монако» Головина проиграл «Марселю», «Осер» сыграл 3:4 с «Лиллем», «Лион» одолел «Гавр»
вчера, 21:49
Матч «Марселя» с «Монако» в Лиге 1 начался с 12-минутной задержкой из-за задымления, вызванного файерами
вчера, 20:35
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
9 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
19 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
53 минуты назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
7 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
18 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
24 минуты назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
35 минут назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
37 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17