7:0 от «Зенита», новые территории и футбол, запрет для Даниеляна, Эмери в «Астон Вилле», «Ак Барс» продолжает тонуть, «Челси» сохраняет интерес к Захаряну и другие новости

1. «Зенит» ярко закрыл 14-й тур Мир РПЛ, разгромив «Сочи» (7:0). Малком и Иван Сергеев сделали по дублю, а южане с 20-й минуты играли вдесятером после удаления Артема Мещанинова. «Зенит» по-прежнему идет без поражений в чемпионате, выиграв почти половину матчей – 6 из 14 – с разгромным счетом. Также команда Сергея Семака побила рекорд «Спартака», забив 43 гола за 14 туров.

У Малкома уже 11 голов и 5 ассистов в 14 матчах РПЛ. Только Промес набрал больше по «гол+пас» – 11+6.

Ранее в понедельник «Урал» победил «Крылья Советов» (2:1) и, выиграв 6-й матч подряд, поднялся на 10-е место в таблице. До прихода Виктора Гончаренко команда была последней с 1 очком.

2. Правительство РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу, об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал во время доклада президенту Владимиру Путину. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что крымские клубы смогут выступать в турнирах ФНЛ с сезона-2023/24. Сам же РФС выпустил обтекаемое заявление.

3. Российскому фигуристу Артуру Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях из-за нарушений при переходе из ЦСКА. Он призывник, проходящий службу в Москве.

4. КХЛ. СКА победил «Локомотив», ЦСКА забил 5 голов «Трактору», «Металлург» обыграл «Ак Барс». Таким образом, «Ак Барс» проиграл 8 из 9 последних матчей, следующая игра у казанцев – с «Салаватом».

5. Унаи Эмери неожиданно возглавил «Астон Виллу», идущую на 14-м месте в АПЛ. Зарплата тренера составит 7 млн евро в год.

6. «Челси» еще интересуется хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном и готов выплатить отступные зимой, утверждает Evening Standard.

7. НХЛ. «Вашингтон» был сильнее «Нью-Джерси» (6:3), Овечкин забил 783-й гол в лиге и вышел на 2-е место в истории по победным голам в истории (122), опередив Хоу. «Питтсбург» уступил «Эдмонтону» (3:6), Малкин набрал 6-е очко в 6 матчах сезона. Все результаты дня – здесь.

8. Криштиану Роналду вернется к тренировкам с основой «МЮ», если согласится на роль игрока ротации. При этом клуб готов отпустить форварда бесплатно, но не будет расторгать контракт с выплатой неустойки.

9. НБА. «Мемфис» обыграл «Бруклин», Морэнт и Бэйн набрали по 38 очков. «Чикаго» был сильнее «Бостона» и другие результаты.

10. «АвтоВАЗ» станет спонсором КХЛ, пишет Metaratings.

11. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова обновили личные рекорды и вошли в топ-10 рейтинга WTA. Аслан Карацев опустился на 15 позиций в рейтинге ATP.

12. Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишат золота Олимпиады-2012 в беге на 400 м с барьерами из-за допинга.

13. «ПСЖ» опроверг новость о контракте Килиана Мбаппе на 636 млн евро и может подать в суд на авторов материала.

14. Вингер «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в «Локо». Руководство клуба провело встречу с представителями 17-летнего футболиста.

15. Зарплата Лионеля Месси в «ПСЖ» – 41 млн евро в год. Часть суммы он получает в криптовалюте. Пишут, кстати, что парижане работают над контрактом Месси до 2024 года с опцией до 2025-го.

16. «Сочи» уволил Андрея Назарова и назначил Сергея Светлова новым главным тренером.

17. Матч «Барселона» – «Бавария» обслужит англичанин Энтони Тэйлор и другие назначения на игры Лиги чемпионов.

18. ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч рублей за то, что Милан Гайич играл в футболке Адольфо Гайча.

19. «Зенит» – 4-й клуб мира по популярности в TikTok в сентябре – 133 млн просмотров. «Реал», «Барса» и «МЮ» – в топ-3.

20. Бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус, которая обвиняла игрока в домашнем насилии, забрала заявление на него из полиции. Она объяснила, что сделала это для спасения карьеры футболиста.

Цитаты дня.

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