«Сочи» подтвердил отставку Назарова и назначение Светлова новым главным тренером
«Сочи» подтвердил отставку Андрея Назарова с поста главного тренера.
«В связи с неудовлетворительными результатами Андрей Назаров завершает работу на посту главного тренера «Сочи».
Руководство хоккейного клуба «Сочи» достигло договоренности о подписании контракта с Сергеем Светловым.
Подробная информация об изменениях в тренерском штабе «Сочи» будет опубликована после юридической регистрации в КХЛ контрактных обязательств», – сообщается в телеграм-канале южан.
На данный момент сочинский клуб занимает последнее место в таблице Западной конференции, проиграв 17 из 20 матчей в этом сезоне. Сейчас серия поражений команды составляет семь игр.
Напомним, что Назаров возглавил «Сочи» 30 сентября 2021 года.
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