«Сочи» подтвердил отставку Назарова и назначение Светлова новым главным тренером

подтвердил отставку Андрея Назарова с поста главного тренера.

«В связи с неудовлетворительными результатами завершает работу на посту главного тренера «Сочи».

Руководство хоккейного клуба «Сочи» достигло договоренности о подписании контракта с .

Подробная информация об изменениях в тренерском штабе «Сочи» будет опубликована после юридической регистрации в контрактных обязательств», – сообщается в телеграм-канале южан.

На данный момент сочинский клуб занимает последнее место в таблице Западной конференции, проиграв 17 из 20 матчей в этом сезоне. Сейчас серия поражений команды составляет семь игр.

Напомним, что Назаров возглавил «Сочи» 30 сентября 2021 года.