Иньеста призвал игроков-геев сделать каминг-аут: «Мы продвинулись как общество. Реакция будет положительной»

высказался о гомосексуальности в футболе.

Бывший полузащитник «Барселоны» ответил на вопрос, считает ли он, что футболисты-геи боятся сделать каминг-аут.

«Игрок должен чувствовать себя свободно, чтобы иметь возможность это делать. Мы продвинулись как общество», – сказал игрок в подкасте The Wild Project.

38-летний испанец призвал футболистов-геев, желающих заявить о своей ориентации, к каминг-ауту: «Некоторые игроки уже сделали это публично».

– А как отреагирует футбольный мир, если футболист скажет, что он гей?

– Думаю, реакция будет положительной. Мне бы хотелось, чтобы было так.

Но всегда есть люди со странными мнениями. Не только в футболе, в любой сфере есть люди, у которых могут быть другие взгляды, которые вы не разделяете, – отметил бывший игрок сборной .