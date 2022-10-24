Иньеста призвал игроков-геев сделать каминг-аут: «Мы продвинулись как общество. Реакция будет положительной»

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Андрес Иньеста высказался о гомосексуальности в футболе.

Бывший полузащитник «Барселоны» ответил на вопрос, считает ли он, что футболисты-геи боятся сделать каминг-аут.

«Игрок должен чувствовать себя свободно, чтобы иметь возможность это делать. Мы продвинулись как общество», – сказал игрок «Виссел Кобе» в подкасте The Wild Project.

38-летний испанец призвал футболистов-геев, желающих заявить о своей ориентации, к каминг-ауту: «Некоторые игроки уже сделали это публично».

– А как отреагирует футбольный мир, если футболист скажет, что он гей?

– Думаю, реакция будет положительной. Мне бы хотелось, чтобы было так.

Но всегда есть люди со странными мнениями. Не только в футболе, в любой сфере есть люди, у которых могут быть другие взгляды, которые вы не разделяете, – отметил бывший игрок сборной Испании.

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