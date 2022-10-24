Роналду вернется к тренировкам с основой «МЮ», если согласится на роль игрока ротации

Стали известны условия возвращения в состав .

37-летний португалец на 90-й минуте матча (2:0) с «Тоттенхэмом» ушел в раздевалку. За это Роналду отстранили от тренировок с основой и оштрафовали.

Вопрос о возвращении форварда в состав будет решаться после разговора с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.

Тен Хаг не намерен менять свою позицию – он рассматривает Криштиану как один из вариантов усиления состава, а не игрока, которому гарантировано место в основе. Тренер хочет услышать, что португалец думает о ситуации и готов ли он смириться с тем, что не выходит с первых минут в каждом туре.

Если Роналду согласится на такие условия и извинится за свое поведение, он вернется к тренировкам с основой, сообщает The Athletic.

Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду