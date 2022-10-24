НБА. «Мемфис» примет «Бруклин», «Портленд» сыграет с «Денвером» и другие матчи
В понедельник, 24 октября, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата НБА.
«Мемфис» Морэнта примет на своей арене «Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга, «Портленд» Лилларда сыграет с «Денвером» Йокича.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 25 октября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 25 октября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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