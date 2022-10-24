НБА. «Мемфис» примет «Бруклин», «Портленд» сыграет с «Денвером» и другие матчи

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В понедельник, 24 октября, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

«Мемфис» Морэнта примет на своей арене «Бруклин» Дюрэнта и Ирвинга, «Портленд» Лилларда сыграет с «Денвером» Йокича.

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Индиана
Дата проведения
25 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Майами – Торонто
Дата проведения
25 октября, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Орландо
Дата проведения
25 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Чикаго – Бостон
Дата проведения
25 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Мемфис – Бруклин
Дата проведения
25 октября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Миннесота – Сан-Антонио
Дата проведения
25 октября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Юта
Дата проведения
25 октября, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Портленд – Денвер
Дата проведения
25 октября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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