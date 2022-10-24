НБА. «Мемфис» примет «Бруклин», «Портленд» сыграет с «Денвером» и другие матчи

В понедельник, 24 октября, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата НБА.

Морэнта примет на своей арене Дюрэнта и Ирвинга, Лилларда сыграет с Йокича.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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