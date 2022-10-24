Даниеляну запретили выступать на российских соревнованиях из-за нарушений при переходе из ЦСКА. Он является призывником, проходящим службу в Москве

Российскому фигуристу Артуру Даниеляну запретили выступать на соревнованиях внутри страны из-за нарушений во время перехода

Об этом говорится в постановлении Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) от 14 сентября.

Согласно документу, в 2016 году Даниелян был зачислен в СШОР по фигурному катанию имени Станислава Жука и в сезоне-2022/23 представляет сборную Москвы. Фигурист является призывником, проходящим военную службу в спортивной роте ФАУ МО РФ ЦСКА в Москве, поэтому ему как спортсмену ЦСКА предполагается прохождение военной службы по месту, определяемому военным комиссариатом. Самовольное оставление части или места службы запрещено.

Ранее Даниелян перешел из группы тренера ЦСКА Елены Буяновой к Евгению Рукавицыну, который работает в СШОР по фигурному катанию Санкт-Петербурга.

Также сообщается, что Даниелян нарушил положение «О порядке переходов спортсменов – членов сборной команды города Москвы по фигурному катанию на коньках из одной спортивной организации (клуба, команды, федерации, территориальной или ведомственной организации) в другую», не подав в дирекцию ФФКМ заявление с указанием даты перехода и письменного обоснования.

«На основании вышеизложенного, президиум ФФКМ принял решение уведомить Федерацию фигурного катания на коньках России о том, что в связи с допущенными нарушениями Даниеляну Артуру Ашотовичу будет отказано в заявке на его участие в официальных всероссийских и межрегиональных соревнованиях, поскольку юридически он является спортсменом СШОР по фигурному катанию на коньках имени С.А. Жука и членом сборной команды Москвы», – говорится в заявлении московской федерации.

Планировалось, что в ноябре фигурист выступит на третьем и пятом этапах серии Гран-при России в Казани и Самаре.