«Аттракцион немыслимой судейской щедрости к записным лидерам. Напоминает банальный распил призовых денег». Вайцеховская после этапа Гран-при России

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о судействе после завершения первого этапа Гран-при России в Москве.

«Поддержу коллег, затронувших тему судейства. Перед началом сезона специально задала вопрос Александру Когану (гендиректору Федерации фигурного катания России – Sports.ru):

– На всех внутренних турнирах, независимо от того, о какой стране идет речь, судейство обычно бывает максимально лояльным. Но нужно, как мне кажется, уже сейчас понимать, что никто не станет лояльно оценивать российских атлетов, когда они вернутся в международный спорт. Возможно ли подготовить людей к этому? Ужесточить судейство своих турниров до максимума, например?

Коган от ответа, в общем-то, ушел:

– Это всегда палка о двух концах. Максимально жестко и придирчиво мы всегда оцениваем внутренние прокаты, как юниорские, так и взрослые. Что касается соревновательных выступлений, техника тоже всегда оценивалась на наших турнирах жестко…

А по факту мы имеем аттракцион немыслимой судейской щедрости по отношению к записным лидерам, который очень сильно напоминает банальный распил призовых денег», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультрапрыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!