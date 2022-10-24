Крымские клубы смогут выступать в турнирах ФНЛ с сезона-2023/24. Об этом сообщил губернатор Севастополя

Крымские команды смогут выступать в российских турнирах с сезона-2023/24.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Принято решение о том, что футбольные команды Севастополя и Крыма смогут участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях, проводимых начиная с сезона 2023-2024 годов.

Кроме этого, начиная с 2023 года наши детско-юношеские команды смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях.

Футболисты Севастополя и всего полуострова ждали этого решения больше 8 лет! Напомню, что в 2015 ФИФА и УЕФА ввели запрет на участие крымских клубов в российских соревнованиях.

Это решение поможет развивать футбол в Севастополе на совершенно ином уровне. Если раньше футболисты полуострова были по сути изолированы, то теперь мы входим в большую футбольную российскую семью.

Кроме этого сейчас в активной работе находится вопрос о вхождении в состав Российского футбольного союза футбольных федераций Севастополя и Крыма.

Благодарен Заместителю министра спорта РФ Одесу Хасаевичу Байсултанову и президенту Футбольной национальной лиги Наилю Измайлову за ту большую работу, которую они сделали для развития футбола в Севастополе», – написал Развожаев.

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