ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч рублей за то, что Гайич играл в футболке Гайча

ЦСКА грозит штраф до 150 тысяч рублей за то, что играл в футболке .

Защитник армейцев начал матч Мир с «Оренбургом» (2:2) в своей футболке под 22-м номером, но после перерыва вернулся на поле под номером 21, который принадлежит аргентинскому нападающему.

На 55-й минуте арбитр Владислав Безбородов обратил внимание, что Гайич играет не под своим номером и попросил его переодеться.

Серб временно покинул поле и вернулся уже в своей футболке. Примерно три минуты отыграл вдесятером.

Согласно регламенту РПЛ, использование одновременно одного и того же персонального номера разными футболистами в одном и том же клубе в ходе чемпионата не допускается. Также не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата.

Нарушение этого правила наказывается штрафом от 20 тысяч до 150 тысяч рублей. Решение о применении наказания вынесет КДК на очередном заседании.

Гайич 10 минут был Гайчем – в ЦСКА перепутали футболки. Похоже, ошибка того, кто не взял форму «Зенита» на выезд в Казань