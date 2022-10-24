«ПСЖ» работает над контрактом Месси до 2024 года с опцией до 2025-го. Лео не против продления (Le Parisien)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси может провести в «ПСЖ» еще несколько лет.

Парижане начали работу над продлением контракта 35-летнего форварда, сообщает журналист Адриан Гренье со ссылкой на Le Parisien.

Аргентинцу предложили соглашение до 2024 года с опцией продления до 2025-го. «ПСЖ» работает над финансовым аспектом потенциальной сделки.

Отмечается, что Месси не против продления контракта.

Статистику Лео, лидирующего в списке ассистентов Лиги 1, можно изучить здесь.

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