Рейтинг ATP. Оже-Альяссим – №9, у Музетти, Руне, Чжана рейтинговые рекорды, Карацев опустился на 15 позиций

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По итогам недели чемпион Антверпена Феликс Оже-Альяссим поднялся на девятое место, чемпион Неаполя Лоренцо Музетти – на 23-е.

Чемпион Стокгольма Хольгер Руне дебютировал в топ-25.

На этой неделе сгорели очки за прошлогодний Кубок Кремля. Чемпион-2021 Аслан Карацев опустился на 15 позиций.

FedEx ATP Rankings

Положение на 24 октября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 6730
2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 5810
3 (3) Каспер Рууд (Норвегия)  5600
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5155
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5035
6 (6) Александр Зверев (Германия) 4860
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 4320
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3685
9 (10) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3195
10 (9) Тэйлор Фриц (США) 3155
14 (16) Маттео Берреттини (Италия) 2465
18 (18) Карен Хачанов (Россия) 1945
23 (24) Лоренцо Музетти (Италия) 1746
25 (27) Хольгер Руне (Дания) 1703
33 (36) Себастьян Корда (США) 1275
43 (52) Эмиль Руусувуори (Финляндия) 986
60 (45) Аслан Карацев (Россия) 785
74 (82) Ришар Гаске (Франция) 836
82 (104) Камиль Майхржак (Польша) 653
93 (92) Роман Сафиуллин (Россия) 586
96 (96) Павел Котов (Россия) 564
97 (109) Чжичжэнь Чжан (Китай) 564
99 (114) Факундо Банис (Аргентина) 559
99 (114) Крис О’Коннелл (Австралия) 557
113 (132) Доминик Тим (Австрия) 505

 

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