Рейтинг ATP. Оже-Альяссим – №9, у Музетти, Руне, Чжана рейтинговые рекорды, Карацев опустился на 15 позиций

По итогам недели чемпион Антверпена Феликс Оже-Альяссим поднялся на девятое место, чемпион Неаполя Лоренцо Музетти – на 23-е.

Чемпион Стокгольма Хольгер Руне дебютировал в топ-25.

На этой неделе сгорели очки за прошлогодний Кубок Кремля. Чемпион-2021 Аслан Карацев опустился на 15 позиций.

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Положение на 24 октября 2022

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