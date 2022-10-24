Рейтинг ATP. Оже-Альяссим – №9, у Музетти, Руне, Чжана рейтинговые рекорды, Карацев опустился на 15 позиций
По итогам недели чемпион Антверпена Феликс Оже-Альяссим поднялся на девятое место, чемпион Неаполя Лоренцо Музетти – на 23-е.
Чемпион Стокгольма Хольгер Руне дебютировал в топ-25.
На этой неделе сгорели очки за прошлогодний Кубок Кремля. Чемпион-2021 Аслан Карацев опустился на 15 позиций.
FedEx ATP Rankings
Положение на 24 октября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|6730
|2 (2)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5810
|3 (3)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|5600
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5155
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5035
|6 (6)
|Александр Зверев (Германия)
|4860
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|4320
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3685
|9 (10)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3195
|10 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3155
|14 (16)
|Маттео Берреттини (Италия)
|2465
|18 (18)
|Карен Хачанов (Россия)
|1945
|23 (24)
|Лоренцо Музетти (Италия)
|1746
|25 (27)
|Хольгер Руне (Дания)
|1703
|33 (36)
|Себастьян Корда (США)
|1275
|43 (52)
|Эмиль Руусувуори (Финляндия)
|986
|60 (45)
|Аслан Карацев (Россия)
|785
|74 (82)
|Ришар Гаске (Франция)
|836
|82 (104)
|Камиль Майхржак (Польша)
|653
|93 (92)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|586
|96 (96)
|Павел Котов (Россия)
|564
|97 (109)
|Чжичжэнь Чжан (Китай)
|564
|99 (114)
|Факундо Банис (Аргентина)
|559
|99 (114)
|Крис О’Коннелл (Австралия)
|557
|113 (132)
|Доминик Тим (Австрия)
|505
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