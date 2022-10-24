Директор «Севастополя»: «Крымские клубы давно пора интегрировать в Первую лигу. Или мы так, придаток своей страны? Политические игры УЕФА и ФИФА уже никому не интересны»

Гендиректор «Севастополя» высказался об интеграции новых регионов России в чемпионаты.

Правительство РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину.

«О заявлении Чернышенко пока не слышал, поэтому не могу комментировать. По этому поводу есть рабочая группа, которая делает все, чтобы интегрировать крымские клубы в Первую лигу. Дай Бог, чтобы это случилось.

Считаю, давно пора это сделать. Все‑таки мы граждане Российской Федерации уже девятый год! Или мы так, придаток своей страны?

Политические игры, в которые играют и , думаю, уже никому не интересны. И ждать от них какой‑то подачки не хочется.

Мы в «Севастополе», конечно, рассматривали возможность перехода в российский футбол и готовились к нему. Я недавно получил документы по лицензированию в . Посмотрел финансовую часть, инфраструктурную часть, спортивную часть и могу сказать: мы готовы хоть сейчас пройти лицензирование. За другие футбольные клубы отвечать не могу, а за наш – пожалуйста.

Главное – играть в футбол и развивать его. В России не так много южных регионов, и Крым – это просто сказка для нашей игры», – сказал .