«Дзюба уже мертвый футболист. Забудьте про него». Колосков о форварде «Адана Демирспор»

назвал «мертвым футболистом».

Почетный президент РФС ответил на вопрос о возможном возвращении форварда в Россию.

«А кому он здесь нужен? Кто его возьмет? Он может и мечтать поехать поиграть в Англию, но кому он реально нужен?

Да, «Рубин» его приглашал. И что? Кому он нужен? Все, нет уже Дзюбы, он уже мертвый футболист.

Помните, как Николай Петрович Старостин говорил: «Кто сгорел, того не подожжешь». Все, он уже сгорел.

Я давно на нем поставил крест. И вы забудьте про него», – сказал Колосков.

Вчера Дзюба впервые не попал в заявку на матч. До этого в составе турецкого клуба он отыграл 220 минут за 5 матчей и забил 1 гол.

«Правую ногу Дзюбы не окупишь, продав 100 тысяч футболок». Это аргумент президента «Аданы», чтобы повысить цены на билеты