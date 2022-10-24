«Зенит» – 4-й клуб мира по популярности в TikTok в сентябре – 133 млн просмотров. «Реал», «Барса» и «МЮ» – в топ-3

Теги Зенит Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Россия премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига рейтинги соцсети Футбол

«Зенит» вошел в топ-5 футбольных клубов по просмотрам в TikTok за месяц.

В сентябре ролики российского клуба набрали 133 миллиона просмотров. Сине-бело-голубые заняли четвертое место в мире среди футбольных клубов по этому показателю.

Самыми популярными в прошлом месяце стали видео «Реала», набравшие в общей сложности 188 миллионов просмотров. Второе место в рейтинге заняла «Барселона» – пользователи посмотрели ее ролики 161 миллион раз.

Третьим клубом мира по этому показателю стал «Манчестер Юнайтед» (143 миллиона просмотров), замыкает топ-5 «Ювентус» (77,1 млн). 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные