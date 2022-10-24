«Зенит» – 4-й клуб мира по популярности в TikTok в сентябре – 133 млн просмотров. «Реал», «Барса» и «МЮ» – в топ-3

вошел в топ-5 футбольных клубов по просмотрам в TikTok за месяц.

В сентябре ролики российского клуба набрали 133 миллиона просмотров. Сине-бело-голубые заняли четвертое место в мире среди футбольных клубов по этому показателю.

Самыми популярными в прошлом месяце стали видео , набравшие в общей сложности 188 миллионов просмотров. Второе место в рейтинге заняла – пользователи посмотрели ее ролики 161 миллион раз.

Третьим клубом мира по этому показателю стал (143 миллиона просмотров), замыкает топ-5 (77,1 млн).