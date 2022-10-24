Матч «Барселона» – «Бавария» обслужит англичанин Тэйлор

УЕФА назначил судей на матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игру между «Барселоной» и «Баварией» в группе C обслужит английская бригада арбитров во главе с . Главным судьей матча – в той же группе назначен швед Андреас Экберг.

будет работать на матче – в группе F, а обслужит игру и .

Эти матчи 5-го тура группового этапа пройдут 26 октября.