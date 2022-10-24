Матч «Барселона» – «Бавария» обслужит англичанин Тэйлор
УЕФА назначил судей на матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Игру между «Барселоной» и «Баварией» в группе C обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором. Главным судьей матча «Интер» – «Виктория» в той же группе назначен швед Андреас Экберг.
Даниэле Орсато будет работать на матче «Лейпциг» – «Реал» в группе F, а Хосе Мария Санчес Мартинес обслужит игру «Аякса» и «Ливерпуля».
Эти матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 26 октября.
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