У Малкома 11 голов и 5 ассистов в 14 матчах Мир РПЛ. Только Промес набрал больше по «гол+пас» – 11+6

забил в четвертом матче подряд.

Полузащитник нанес результативный удар на 11-й минуте матча с , а во втором тайме отличился еще раз (7:0, второй тайм).

Бразилец набрал 16 очков (11 голов и 5 ассистов) по системе «гол+пас» в 14 матчах нынешнего сезона Мир .

Малкома опережает лишь один игрок – хавбек «Спартака» , забивший 11 мячей и отдавший 6 голевых передач.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.