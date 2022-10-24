У Малкома 11 голов и 5 ассистов в 14 матчах Мир РПЛ. Только Промес набрал больше по «гол+пас» – 11+6

Теги Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Сочи Футбол

Малком забил в четвертом матче подряд.

Полузащитник «Зенита» нанес результативный удар на 11-й минуте матча с «Сочи», а во втором тайме отличился еще раз (7:0, второй тайм).

Бразилец набрал 16 очков (11 голов и 5 ассистов) по системе «гол+пас» в 14 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ.

Малкома опережает лишь один игрок – хавбек «Спартака» Квинси Промес, забивший 11 мячей и отдавший 6 голевых передач.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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