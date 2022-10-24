НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Нью-Джерси», «Эдмонтон» сыграет с «Питтсбургом», «Вегас» против «Торонто»
«Нью-Джерси» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Питтсбург» в гостях сыграет с «Эдмонтоном», «Ванкувер» встретится с «Каролиной», «Виннипег» будет противостоять «Сент-Луису».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 25 октября, 03.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 25 октября, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 25 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 25 октября, 05.30, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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