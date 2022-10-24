НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Нью-Джерси», «Эдмонтон» сыграет с «Питтсбургом», «Вегас» против «Торонто»

принимает в матче регулярного чемпионата КХЛ.

в гостях сыграет с , «Ванкувер» встретится с «Каролиной», «Виннипег» будет противостоять .

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ