НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Нью-Джерси», «Эдмонтон» сыграет с «Питтсбургом», «Вегас» против «Торонто»

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«Нью-Джерси» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Питтсбург» в гостях сыграет с «Эдмонтоном», «Ванкувер» встретится с «Каролиной», «Виннипег» будет противостоять «Сент-Луису»

НХЛ

Регулярный чемпионат

Нью-Джерси – Вашингтон
Дата проведения
25 октября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Даллас
Дата проведения
25 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Питтсбург
Дата проведения
25 октября, 03.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Сент-Луис
Дата проведения
25 октября, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Торонто
Дата проведения
25 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Каролина
Дата проведения
25 октября, 05.30, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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