Чернышенко – Путину: «Интегрируем новые территории в наши чемпионаты по футболу. С РФС договорились»
Новые территории России интегрируют в чемпионаты по футболу.
Правительство РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину.
«С Российским футбольным союзом договорились, что интегрируем новые территории в наши регулярные чемпионаты по футболу.
Все это делается для того, чтобы все регионы чувствовали себя полноправными российскими участниками», – сказал Чернышенко.
Напомним, 5 октября 2022 года Путин подписал законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
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