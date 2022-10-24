Россиянку Наталью Антюх лишат золота Олимпиады-2012 в беге на 400 м с барьерами из-за допинга

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишат золота Олимпиады-2012 в в беге на 400 метров с барьерами за нарушение антидопинговых правил.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) сообщает, что решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Аннулированы результаты спортсменки, показанные в период с 15 июля 2012-го по 29 июня 2013 года. Олимпийское золото она завоевала 8 августа.

В апреле 2021-го Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Антюх виновной в нарушении антидопинговых правил на основании расследования Ричарда Макларена. Спортсменку дисквалифицировали на 4 года и аннулировали ее результаты, показанные с 30 июня 2013-го по 31 декабря 2015-го.