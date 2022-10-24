«В Сербии о Путине говорят много хорошего: «Если бы в 90-е он был президентом, все было бы по-другому». Экс-вратарь «Црвены Звезды» Гучмазов о сербах

Экс-вратарь рассказал об отношении сербов к .

– В очень любят русских. Есть особенные случаи?

– Когда узнают, что ты русский, обязательно расскажут историю о том, как сами были в России или что кто‑то из родных живет там. Любят слушать о том, что происходит сейчас в России и как изменилась страна. Многие хотят побывать в Москве.

– Самый запоминающийся разговор в Сербии про Россию?

– Было много разговоров про Ельцина, про времена распада Югославии. Еще много очень хороших слов говорят о Путине, как о президенте. Были такие фразы: «Если бы в 90‑е Путин был президентом, то все было бы по‑другому [в истории распада Югославии].

– В Сербии 9 из 10 так скажут?

– Даже, наверное, 10 из 10. Особенно если человек взрослый и застал времена Югославии. Молодежь более нейтральна. Хотя и среди них много тех, кто говорит о России только хорошее. Не знаю, может, это им родители такое мнение передали.

– Много портретов Путина в Белграде?

– Видел около десятка граффити с Путиным. Ну и еще около 50 – с сербскими и российскими флагами, – сказал вратарь боснийского «Подринье» Илья Гучмазов, выступавший за молодежную команду «Црвены Звезды».