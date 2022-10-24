Избитая Гогричиани девушка забрала заявление из полиции: «Чтобы спасти его карьеру. Мне его жаль»

Бывшая девушка форварда «Балтики» забрала заявление на него из полиции.

В октябре Кристина Куддус обвинила 22-летнего футболиста в домашнем насилии, заявив, что он сломал ей нос и бил ногой.

«Я забрала заявление. Я спасла его, наверное, потому что я не зверь. Когда человек, с которым я была в отношениях длительное время и который был мне дорог, говорит такие страшные вещи и умоляет меня... На меня это сильно повлияло психологически.

Все прекрасно понимали, что инцидент был. В «кошки-мышки» уже даже его адвокат со мной не играл и просил выйти на мировую, признавая факт случившегося. В данной ситуации абсурдно его отрицать. Все прекрасно понимали, что если я не заберу заявление, будет возбуждено дело и будет судимость, которая сломает ему карьеру.

Возможно, я просто слишком добрый человек... Я забрала заявление, чтобы спасти его и его карьеру, так как он действительно не умеет ничего, кроме игры в футбол. Мне его жаль.

Он возместил мне ущерб, который нанес. Материальный (разбитый телефон) и физический (средства на оплату операции сломанного носа) по минимальным нижним границам», – рассказала Куддус.

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