«Урал» выиграл 6 матчей подряд и поднялся на 10-е место в Мир РПЛ. До прихода Гончаренко шли последними с 1 очком

«Урал» продлил победную серию.

Сегодня екатеринбуржцы обыграли (2:1) в матче 14-го тура Мир .

Команда Виктора Гончаренко выиграла 6 матчей подряд во всех турнирах. Общий счет – 14:7.

Благодаря сегодняшней победе обошел самарцев в таблице и идет на 10-м месте с 16 очками. Гончаренко принял команду после 5-го тура, когда она шла последней в РПЛ с 1 очком.

30 октября «Урал» сыграет с «Сочи» на выезде.