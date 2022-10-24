«Урал» выиграл 6 матчей подряд и поднялся на 10-е место в Мир РПЛ. До прихода Гончаренко шли последними с 1 очком

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Футбол

«Урал» продлил победную серию.

Сегодня екатеринбуржцы обыграли «Крылья Советов» (2:1) в матче 14-го тура Мир РПЛ.

Команда Виктора Гончаренко выиграла 6 матчей подряд во всех турнирах. Общий счет – 14:7.

Благодаря сегодняшней победе «Урал» обошел самарцев в таблице и идет на 10-м месте с 16 очками. Гончаренко принял команду после 5-го тура, когда она шла последней в РПЛ с 1 очком.

30 октября «Урал» сыграет с «Сочи» на выезде.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные