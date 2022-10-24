«Урал» выиграл 6 матчей подряд и поднялся на 10-е место в Мир РПЛ. До прихода Гончаренко шли последними с 1 очком
«Урал» продлил победную серию.
Сегодня екатеринбуржцы обыграли «Крылья Советов» (2:1) в матче 14-го тура Мир РПЛ.
Команда Виктора Гончаренко выиграла 6 матчей подряд во всех турнирах. Общий счет – 14:7.
Благодаря сегодняшней победе «Урал» обошел самарцев в таблице и идет на 10-м месте с 16 очками. Гончаренко принял команду после 5-го тура, когда она шла последней в РПЛ с 1 очком.
30 октября «Урал» сыграет с «Сочи» на выезде.
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