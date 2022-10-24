«Во все битвы мы идем с Богом. Нужно было поддержать православный дух». Депутат Терюшков о священнике на стадионе «Химок»

Депутат Роман Терюшков поддержал идею «Химок» с приглашением священника.

Ранее стало известно, что клуб на прошлой неделе приглашал священника на стадион из-за серии без побед. Команда не выигрывает 14 матчей подряд после ухода тренера Сергея Юрана.

«Могу поаплодировать клубу! Молодцы! Я верующий человек, в этом нет ничего страшного, я поддерживаю это решение.

вызывали священника не для того, чтобы снять сглаз или избавиться от нечистых сил. Нужно было поддержать православный дух, мы очень бережно относимся к своей вере.

Во все свои битвы мы идем с Богом», – заявил бывший член наблюдательного совета «Химок».

«Его надо культурно попросить из Госдумы и записать в сумасшедший дом». Как наш спорт спорит с Терюшковым