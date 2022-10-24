РФС об интеграции новых субъектов в чемпионат России: «Развитие футбола на всей территории страны было и остается приоритетом, проводим работу с правительством»

В РФС высказались об интеграции новых субъектов России в футбольные чемпионаты.

Правительство РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время доклада президенту Владимиру Путину.

«Развитие футбола на всей территории нашей страны было и остается приоритетом Российского футбольного союза.

Эту работу РФС проводит совместно с правительством Российском Федерации и другими органами исполнительной власти», – сообщили в службе коммуникаций .

Чернышенко – Путину: «Интегрируем новые территории в наши чемпионаты по футболу. С РФС договорились»