Овечкин забил 783-й гол в НХЛ. До Хоу – 18 шайб

Капитан реализовал большинство в матче с «Нью-Джерси» (6:3), забив победный гол.

Россиянин забросил 783-ю шайбу в чемпионатах и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги.

Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

В 7 играх текущего сезона на счету Овечкина 6 (3+3) очков.

Сегодня за 18:46 – лучший показатель среди форвардо «Кэпиталс» (5:33 – в большинстве) – у Овечкина 5 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «минус 1».