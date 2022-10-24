Рейтинг WTA. Кудерметова дебютировала в топ-10, Касаткина, Пегула, Гауфф обновили личные рекорды, Бадоса и Контавейт выпали из десятки
По итогам недели чемпионка Гвадалахары Джессика Пегула дебютировала в топ-3.
Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова обновили личные рекорды и вошли в топ-10.
Также на этой неделе сгорели очки за прошлогодний итоговый турнир. Чемпионка-2021 Гарбинье Мугуруса выпала из топ-50, финалистка Анетт Контавейт – из топ-10.
WTA Singles Rankings
Положение на 24 октября 2022
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|10335
|2 (2)
|Онс Жабер (Тунис)
|4555
|3 (5)
|Джессика Пегула (США)
|4316
|4 (7)
|Коко Гауфф (США)
|3271
|5 (6)
|Мария Саккари (Греция)
|3121
|6 (10)
|Каролин Гарсия (Франция)
|3000
|7 (4)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|2970
|8 (11)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2935
|9 (12)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2795
|10 (9)
|Симона Халеп (Румыния)
|2661
|11 (15)
|Мэдисон Киз (США)
|2417
|12 (8)
|Паула Бадоса (Испания)
|2385
|13 (14)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2365
|14 (16)
|Даниэль Коллинс (США)
|2292
|15 (18)
|Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
|2215
|16 (21)
|Петра Квитова (Чехия)
|2097
|17 (3)
|Анетт Контавейт (Эстония)
|2093
|18 (23)
|Алена Остапенко (Латвия)
|1986
|19 (22)
|Людмила Самсонова (Россия)
|1961
|20 (19)
|Екатерина Александрова (Россия)
|1910
|27 (37)
|Виктория Азаренко (Беларусь)
|1597
|28 (38)
|Мари Бузкова (Чехия)
|1592
|32 (20)
|Каролина Плишкова (Чехия)
|1426
|37 (50)
|Слоун Стивенс (США)
|1244
|44 (44)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1119
|46 (59)
|Бьянка Андрееску (Канада)
|1066
|57 (13)
|Гарбинье Мугуруса (Испания)
|923
|63 (73)
|Анна Калинская (Россия)
|886
|64 (85)
|Марина Заневская (Бельгия)
|878
|81 (79)
|Анна Блинкова (Россия)
|750
|94 (102)
|Варвара Грачева (Россия)
|661
|100 (121)
|Камилла Рахимова (Россия)
|604
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