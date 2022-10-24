Рейтинг WTA. Кудерметова дебютировала в топ-10, Касаткина, Пегула, Гауфф обновили личные рекорды, Бадоса и Контавейт выпали из десятки

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По итогам недели чемпионка Гвадалахары Джессика Пегула дебютировала в топ-3.

Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова обновили личные рекорды и вошли в топ-10.

Также на этой неделе сгорели очки за прошлогодний итоговый турнир. Чемпионка-2021 Гарбинье Мугуруса выпала из топ-50, финалистка Анетт Контавейт – из топ-10.

WTA Singles Rankings

Положение на 24 октября 2022

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Ига Швентек (Польша) 10335
2 (2) Онс Жабер (Тунис) 4555
3 (5) Джессика Пегула (США) 4316
4 (7) Коко Гауфф (США) 3271
5 (6) Мария Саккари (Греция) 3121
6 (10) Каролин Гарсия (Франция) 3000
7 (4) Арина Соболенко (Беларусь) 2970
8 (11) Дарья Касаткина (Россия) 2935
9 (12) Вероника Кудерметова (Россия) 2795
10 (9) Симона Халеп (Румыния) 2661
11 (15) Мэдисон Киз (США) 2417
12 (8) Паула Бадоса (Испания) 2385
13 (14) Белинда Бенчич (Швейцария) 2365
14 (16) Даниэль Коллинс (США) 2292
15 (18) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 2215
16 (21) Петра Квитова (Чехия) 2097
17 (3) Анетт Контавейт (Эстония) 2093
18 (23) Алена Остапенко (Латвия) 1986
19 (22) Людмила Самсонова (Россия) 1961
20 (19) Екатерина Александрова (Россия) 1910
27 (37) Виктория Азаренко (Беларусь) 1597
28 (38) Мари Бузкова (Чехия) 1592
32 (20) Каролина Плишкова (Чехия) 1426
37 (50) Слоун Стивенс (США) 1244
44 (44) Анастасия Потапова (Россия) 1119
46 (59) Бьянка Андрееску (Канада) 1066
57 (13) Гарбинье Мугуруса (Испания) 923
63 (73) Анна Калинская (Россия) 886
64 (85) Марина Заневская (Бельгия) 878
81 (79) Анна Блинкова (Россия) 750
94 (102) Варвара Грачева (Россия) 661
100 (121) Камилла Рахимова (Россия) 604

 

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