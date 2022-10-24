Рейтинг WTA. Кудерметова дебютировала в топ-10, Касаткина, Пегула, Гауфф обновили личные рекорды, Бадоса и Контавейт выпали из десятки

По итогам недели чемпионка Гвадалахары Джессика Пегула дебютировала в топ-3.

Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова обновили личные рекорды и вошли в топ-10.

Также на этой неделе сгорели очки за прошлогодний итоговый турнир. Чемпионка-2021 Гарбинье Мугуруса выпала из топ-50, финалистка Анетт Контавейт – из топ-10.

WTA Singles Rankings

Положение на 24 октября 2022

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