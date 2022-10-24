«МЮ» готов отпустить Роналду бесплатно, но не будет расторгать контракт с выплатой неустойки. Искать ему замену не станут
«Манчестер Юнайтед» не намерен удерживать Криштиану Роналду.
Ранее стало известно, что португалец вернется к тренировкам с основой «МЮ», если согласится на роль игрока ротации.
Если Криштиану откажется, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг позволит ему искать новый клуб.
По информации The Athletic, «Манчестер Юнайтед» готов отпустить 37-летнего игрока бесплатно при условии расторжения контракта по взаимному согласию сторон. При этом «МЮ» не планирует расторгать контракт нападающего с выплатой неустойки.
Кроме того, «Юнайтед» не будут искать замену Криштиану в случае его ухода в январе, если только не будет найден недорогой быстрый вариант.
Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду
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