«МЮ» готов отпустить Роналду бесплатно, но не будет расторгать контракт с выплатой неустойки. Искать ему замену не станут

«Манчестер Юнайтед» не намерен удерживать .

Ранее стало известно, что португалец вернется к тренировкам с основой «МЮ», если согласится на роль игрока ротации.

Если Криштиану откажется, главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг позволит ему искать новый клуб.

По информации The Athletic, готов отпустить 37-летнего игрока бесплатно при условии расторжения контракта по взаимному согласию сторон. При этом «МЮ» не планирует расторгать контракт нападающего с выплатой неустойки.

Кроме того, «Юнайтед» не будут искать замену Криштиану в случае его ухода в январе, если только не будет найден недорогой быстрый вариант.

Давайте поаплодируем Тен Хагу за отстранение Роналду. Он сильно рискует, но без этого не построить команду